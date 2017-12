Die Sieger stehen fest: Auszeichnung des COOLSTEN POOLS 2017

08.12.2017 Jacqueline Schaffrath

Erstmalig suchte der Freizeit-Verlag (Top hotel) weltweit nach den coolsten Pools. Im Rahmen der Verleihung der Wellness Aphrodite 2017 im Europa-Park in Rust wurden am 4. Dezember die Sieger gekürt – große Freude in Österreich und Singapur.

(Landsberg/Rust 3. Dezember 2017) Über 150 Pools wurden für den erstmalig ausgeschriebenen Award COOLSTER POOL 2017 eingereicht. Spektakulär, abgefahren, anders sollten sie sein, die Pools, die sich mit Bildern und Kurzbeschreibung bewerben konnten. Von atemberaubenden Infinity-Pools in Strandlage an entlegenen Locations über Rooftop-Pools in Metropolen auf der ganzen Welt bis zu ausgefallenen Designer-Pools wie einem in Form des Staates Texas, war alles dabei.

Anna Berger vom Mountain Resort Feuerberg

COOLSTER POOL 2017 in Europa wurde der 25m Infinity-Pool des Mountain Resort Feuerberg in Bodensdorf (A), in dem die Gäste quasi in die Unendlichkeit gleiten. Den 2. Platz belegte das Hotel Tauren Spa Kaprun (A), den 3. Rang erreichte das Hotel Therme Meran (I). Weltweit belegte den 1. Platz das mitten im Zentrum der Metropole gelegene Hotel Jen Orchardgateway Singapore, zweiter wurde das Banyan Tree Seychelles Resort, den dritten Platz erreichte das Six Senses Samui in Thailand. Für das Mountain Resort Feuerberg übernahm Inhaberin Anna Berger (Foto) die Trophäe, für das Hotel Jen Orchardgateway Singapore stellvertretend Kristina Lang von Stromberger PR.

Die Redaktionen von Tophotel und meintophotel.de trafen eine Vorauswahl und stellten je 15 Finalisten in zwei Kategorien zur Wahl. Die Leser wurden anschließend aufgerufen, via Online-Voting die drei coolsten Pools europa- und weltweit zu bestimmen. Aufgrund der überwältigenden Teilnahme der Abstimmer brach sogar kurz der Server zusammen - auf eine so große Resonanz war man in der Redaktion nicht vorbereitet. Innerhalb von vier Wochen kristallisierten sich die Favoriten-Pools heraus.



Am 3. Dezember 2017 zeichnete der Freizeit-Verlag schließlich die COOLSTEN POOLS 2017 aus. Den würdigen Rahmen bot der festliche Traumpalast im Europa-Park in Rust. Eingebettet war die Vergabe der Glastrophäen in die Verleihung der Wellness Aphrodite 2017 an die besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum. Rund 120 Gäste aus Hotellerie, Zulieferindustrie und Presse kamen im Rahmen der Preisverleihung in den Genuss eines außergewöhnlichen Show-Programms des Europa-Park-Ensembles.