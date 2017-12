Leading Hotels of the World: Frank Marrenbach zur „Leading Legend“ ernannt

Leading Hotels of the World

07.12.2017 Top hotel

Die Vereinigung Leading Hotels of the World hat Frank Marrenbach, CEO der Oetker Collection, auf ihrer Jahrestagung in Cannes als „Leading Legend“ ausgezeichnet. Frank Marrenbachs langjährige Karriere bei der Oetker-Gruppe sei Spiegel seiner Leidenschaft für Exzellenz und Qualität, betonte Ted Teng, Präsident von Leading Hotels of the World, in seiner Laudatio auf den Gewinner.

1997 begann Marrenbach als Resident Manager des Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden. Im Jahr 2000 übernahm er die Position des Managing Directors. Zuvor hatte er bereits in einigen der renommiertesten Luxushotels Europas gearbeitet, darunter The Berkeley in London und Hotel de Crillon in Paris. „Er ist ein hervorragender Botschafter für Kunst und Kultur sowie ein perfekter Repräsentant der Premium-Destinationen von Leading Hotels of the World“, betonte Teng.

Seit 2008 leitet Marrenbach als CEO die Oetker Hotel Management Company mit Sitz in Baden-Baden. Er erweiterte das Portfolio der renommierten Sammlung mit großer Umsicht: Zu den ursprünglichen vier Häusern im eigenen Besitz – unter anderem das Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden – kamen mit der Zeit sechs weitere Hotels auf der ganzen Welt hinzu. Von 2005 bis 2016 habe Frank Marrenbach eine Schlüsselrolle in der Entwicklung von Leading Hotels of the World gespielt, so Ted Tang. Er fungierte als aktives und engagiertes Mitglied des ,LHW Executive Committee’, einschließlich einer Amtszeit als stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

„Frank ist ein wahrer Visionär, der innovative und kreative Wege geht, um Gästen das Beste zu präsentieren und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit zu motivieren. Mit seiner Authentizität, seinem Engagement, seiner Hingabe und seiner Perfektion in der Kunst der unabhängigen Luxus-Hotellerie lebt Frank Marrenbach das Ethos von Leading Hotels of the World, was ihn zu einer echten ,Leading Legend’ macht“, lobte LHW-Präsident Tang. Der Titel würdigt laut Frank Marrenbach die Leistung sämtlicher Hoteliers der Oetker Collection über die vergangenen zehn Jahre.