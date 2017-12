Hotelmarkt Schweiz: Erstes Europäisches Hard Rock Hotel startet in Davos

04.12.2017 Top hotel

Rock’n’Roll zieht in ein 130 Jahre altes Gebäude ein: Das erste Hard Rock Hotel Kontinentaleuropas hat in Davos eröffnet und befindet sich im Alexanderhaus, das 1882 von Alexander Spengler als Kurhaus gebaut wurde. Dale Hipsh, Senior Vice President von Hard Rock International, will mit dem neuen Hotel „die Hard-Rock-DNA“ in die „kultivierte Umgebung und die Heimat des Weltwirtschaftsforums“ bringen.

Das Hotel hat 86 Zimmer und Suiten sowie acht Apartments in modernem Design. Die Zimmer mit bis zu 110 Quadratmetern sind mit Designer-Möbeln bestückt, die Boxspringbetten mit der Sleep Like a Rock®-Bettwäsche versehen. Alle Badezimmer haben eine Regendusche und sind mit Rock Spa-Amenities ausgestattet. Wer „abrocken“ möchte leiht sich mit dem Musikprogramm Sound of Your Stay® einen Plattenspieler und Schallplatten aus oder bestellt sich eine Fender-Gitarre, Verstärker und Kopfhörer aufs Zimmer.

Erinnerungsstücke aus der Zeit des Rock´n´Roll sowie auch der Pop Szene zieren das gesamte Haus. Ein Team von Designexperten um Memorabilia-Historiker Jeff Nolan kuratierte die Sammlung musikalischer Ausstellungsstücke. Ein mit Pailletten verzierter Pullover von Michael Jackson, ein Spitzenoutfit von Taylor Swift und ein Seidenshirt von Elvis Presley sind nur ein paar der Sammlerstücke im Hard Rock Hotel Davos.

Für Veranstaltungen und Events stehen unterschiedliche Locations zur Verfügung. Neben drei modernen, großzügig gestalteten Konferenzräumen gibt es eine Kapelle, genannt „The Chapel“. Hier bildet die Klangkulisse einen eleganten Rahmen für besondere Anlässe. Die rund 100 Quadratmeter große, multifunktionale Location eignet sich für Workshops und private Feste.

„Ab August 2018 verfügen wir über einen Wellnessbereich mit Body Rock®-Trainingseinrichtung und einem Rock Spa®, fünf Behandlungszimmern und einem Yogastudio“, kündigt GM Dagmar Weber an.

Das Restaurant „Sessions“ bietet neben Hard-Rock-Klassikern auch regional-inspirierte Küche und eine Panoramaussicht auf die Alpen genießen Gäste der Rooftop-Bar „The 5th”. Das Hard Rock Hotel Davos liegt außerdem in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs sowie mehrerer Restaurants und ist nur wenige Gehminuten von den Skiliften entfernt.