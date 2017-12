Verbände: Martin Rahmann fungiert künftig als weltweiter FCSI-Präsident

01.12.2017 Mathias Hansen

Über viele Jahre stand Rahmann an der Spitze des FCSI Deutschland-Österreich e.V., jetzt wurde er in Amsterdam einstimmig zum weltweiten FCSI-Präsidenten gewählt.

In seiner neuen Funktion tritt Martin Rahmann am 1. Januar 2018 die Nachfolge von William Taunton an. Gewählt wurde der Geschäftsführer der Firma agere / Beratung für nachhaltigen Erfolg im Rahmen des FCSI Worldwide Board Meeting in Amsterdam.

In einer ersten Stellungnahme schreibt Rahmann: »Ich bin sehr stolz und Glücklich, dass ich einstimmig zum WW FCSI Präsidenten gewählt wurde.«