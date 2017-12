Intercity Hotel Schwerin: 59-Jähriger wütet mit Feuerlöschern

01.12.2017 Top hotel

Ein polizeibekannter Mann ließ im Intercity Hotel am Bahnhof in Schwerin seiner Wut freien Lauf. Wie die Polizeiinspektion Schwerin berichtet, ging der Mann in das Hotel, bewaffnete sich mit zwei Feuerlöschern und verwüstete das Haus. Dabei verletzte er auch einen Hotelangestellten.

Der 59-Jährige Täter lief in die Kellerräume des Intercity, schnappte sich zwei Pulverlöscher und begann sie grundlos zu entleeren. Dabei verschmutzte er laut Polizei Räume, Mobiliar und empfindliche Technik wie Computer. Als ein 57-jähriger Hotelangestellter eingreifen wollte, sprühte der Mann ihm aus Nahdistanz direkt mit dem Feuerlöscher ins Gesicht. Der Geschädigte musste wegen Atemwegsreizungen in der Helios-Klinik in Schwerin behandelt werden.

Nach seiner Tat verließ der Mann das Hotel und wurde wenig später durch Beamte der Bundespolizei festgenommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen. Bereits zuvor pöbelte der polizeibekannte Schweriner einige Taxifahrer an. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und wegen des Missbrauchs von Unfallverhütungs- und Nothilfemittel.