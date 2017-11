Schweiz: Zwei neue VL-Mitglieder bei hotelleriesuisse

30.11.2017 HTR

In der HF Thun fand am Mittwoch die Winter-Delegiertenversammlung von hotelleriesuisse statt. Aufgrund der Amtszeitbeschränkung kam es zu zwei Wechseln in der siebenköpfigen Verbandsleitung.

Urs Bircher, bisher Präsident Hotelier-Verein Berner Oberland, und Philippe Zurkirchen, bisher Sektionspräsident der Sektion Portes du Soleil/ Chablais valaisan des Regionalverbandes Wallis, wurden neu in die Verbandsleitung gewählt.

Urs Bircher freut sich auf eine spannende Zeit und viele neue Herausforderungen: «Themen wie Digitalisierung, Fachkräftemangel und Effizienzsteigerung werden uns in der Zukunft stark beschäftigen; wir müssen unsere Branche diesbezüglich sensibilisieren. Es ist mir wichtig, die Leidenschaft und Freude an der Hotellerie an die nächsten Generationen weiter zu geben und sich dafür einzusetzen, dass die Branche für zukünftige Generationen attraktiv ist», so das neu gewählte VL-Mitglied.

Philippe Zurkirchen setzt auf Gastfreundschaft als einen der Grundpfeiler der Branche und ist überzeugt, dass hier bereits zahlreiche neue Visionen die Hotellerie prägen, die er weiter fördern möchte. Auch für ihn ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Digitalisierung unumgänglich: «Medien, soziale Netzwerke und neue technologische Entwicklungen müssen sinnvoll in der Branche eingesetzt werde. Als Teil der Generation Y möchte ich dazu beitragen, neue Ideen in der Hotellerie zu kreieren und zu unterstützen», so Philippe Zurkirchen.

Urs Bircher und Philippe Zurkirchen ersetzen Anne-Marie Minder und Patrik Scherrer in der Verbandsleitung, die beide auf Grund der festgelegten Amtszeitbeschränkung austreten. Präsident Andreas Züllig wurde für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren als Verbandspräsident bestätigt. Die VL-Mitglieder Jörg Arnold (Hotel Storchen, Zürich) und Urs Zimmermann (Hotel Dellavalle, Brione s. Minusio) wurden ebenfalls für eine zweite Amtszeit (2018–2020) wiedergewählt.

Zur siebenköpfigen Verbandsleitung gehören ausserdem Vizepräsident Pierre-André Michoud (Hotel du Théâtre, Yverdon-les-Bains) und Patrick Hauser (Hotel Schweizerhof, Luzern). Die Mitglieder des strategischen Führungsorgans des Branchenverbands werden jeweils durch die Delegiertenversammlung für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt, dabei ist eine zweimalige Wiederwahl möglich.

Quelle: HTR