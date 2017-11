Services: Leonardo bietet Gästen neues Online-Feature

29.11.2017 Top hotel

Die Gruppe ist eine Kooperation mit GetYourGuide, der weltweit größten Online-Plattform für Touren, Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, eingegangen. Hotelgästen ist es ab sofort möglich, neben der Zimmerbuchung auch direkt die Freizeitgestaltung vor Ort zu buchen.

In Kooperation mit GetYourGuide präsentiert Leonardo Hotels seinen Hotelgästen auf der Buchungsbestätigungsseite, in der Bestätigungs-E-Mail und im Bereich „Meine Buchungen“ die besten Aktivitäten in der jeweiligen Stadt. Mit wenigen Klicks genießt man somit nicht nur die gewohnten Annehmlichkeiten der Hotelgruppe, sondern plant nun auch den Aufenthalt selbst: von der Städteführung über den Besuch der beliebtesten Museen bis hin zu spektakulären Shows oder Musicals.

„Die Kooperation mit einem namhaften Partner wie GetYourGuide ist ein weiterer, wichtiger Baustein in unserer Digitalstrategie. Es ist unser größtes Anliegen, den Aufenthalt der Gäste, ob aus dem Business oder Leisure-Bereich, so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Indem wir ihnen durch die Zusammenarbeit mit GetYourGuide nun auch bei der Freizeitgestaltung behilflich sein können, kommen wir unserem Ziel, unseren Gästen in allen Belangen zur Seite zu stehen, immer näher“, erklärt Franco Sterl, Director of Digital Marketing & eCommerce Leonardo Hotels.