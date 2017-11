Hotelmarkt Hessen: Frankfurter Magistrat will Tourismusbeitrag

29.11.2017 Top hotel

Der Frankfurter Magistrat hat entschieden, dass Privatreisende ab 1. Januar 2018 einen Tourismusbeitrag in Höhe von zwei Euro pro Person und Nacht zahlen müssen. Im Dezember soll die Stadtverordnetenversammlung einen finalen Beschluss treffen.

Bürgermeister Uwe Becker hat gemeinsam mit dem Dehoga, der Industrie- und Handelskammer, und der Tourismus- und Congress GmbH die Grundlage zur Erhebung des Tourismusbeitrages erarbeitet. Das berichtet Journal Frankfurt. „Auch wenn Hotellerie und IHK von der politischen Grundsatzentscheidung zur Einführung des Tourismusbeitrages anfangs nicht begeistert waren, haben wir in den zurückliegenden Monaten doch sehr partnerschaftlich an der Umsetzung der notwendigen Satzung und den künftigen ,Spielregeln‘ gearbeitet“, so Bürgermeister Uwe Becker. „Ich sehe inzwischen einen breiten Konsens. Die stärkere Werbung für Frankfurt als Tourismusziel wird zusätzliche Besucher und Urlauber nach Frankfurt und damit in die Frankfurter Hotels bringen. Und wir können als Stadt zusätzliche Mittel aufbringen, um Frankfurt noch besser zu vermarkten und in unsere touristisch interessante Infrastruktur von der Kultur bis zu Freizeit und Erholung zu investieren“, erläuterte Becker, der auch Kämmerer der Stadt ist.

In Frankfurt am Main ist es möglich, eine Tourismusabgabe zu verlangen, da die Stadt vom Land Hessen offiziell als Tourismusort anerkannt wurde. Bereits 2016 schuf der hessische Landtag für Gemeinden die Möglichkeit, den Betrag zu verlangen, um ihn in den Tourismus zu investieren.

