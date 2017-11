Auszeichnung: Deutschlands beste Rezeptionistin 2017 kommt aus dem Brenners

28.11.2017 Carsten Hennig

Die AICR fördert berufliche Spitzenleistungen: Cornelia Mellinghoff vom Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden wurde jetzt zu Deutschlands bester Rezeptionistin gekürt.

Sie hat das Zeug für eine ganz große Hotelkarriere: Die 23-Jährige setzte sich beim diesjährigen "Receptionist of the Year"-Award (Roty 2017) der AICR Deutschland im Mandarin Oriental München knapp gegen Lisa Rengshausen (Ritz-Carlton Berlin; Platz 2) durch. Rang drei erreichte Sandra Wingenfelder vom Hotel René Bohn Ludwigshafen. Der jährliche Nachwuchswettbewerb des internationalen Branchenverbandes gilt als äußerst karrierefördernd. "Conny" Mellinghoff wird Deutschland beim internationalen AICR-Wettbewerb im Februar nächsten Jahres in Zürich vertreten.

Das ist der "Receptionist of the Year" Award Deutschland 2017 in Kürze:

Platz 1: Cornelia Mellinghoff (23), Brenners Park-Hotel & Spa Baden-Baden

Platz 2: Lisa Rengshausen (26), Ritz-Carlton Berlin

Platz 3: Sandra Wingenfelder (25), BASF Hotel René Bohn Ludwigshafen

Prüfungsort: Mandarin Oriental München

Jury: Miriam Ziemer (Präsidentin AICR Deutschland), Thilo Riemann (Vorstandsmitglied AICR Deutschland), Ellena Brückner (Sieger Roty 2016), Peter Hochstein (GF Gold Key Media), Carsten Hennig (Hospitality Leaders)

Rollenspieler: Jörg Scuhr (FOM Altstadthotel Wolf Dietrich Salzburg), Patrick Schembri (Head Concierge Sofitel Hamburg)

Die Wertung erfolgt nach einem komplexen Punktesystem, bei dem Fachwissen, vollendetes Auftreten und gewitzt-kreative Problemlösung im höchst anspruchsvollen Rollenspiel gleichermaßen berücksichtigt werden. Wie so oft, entscheiden nur wenige Punktzahlen unter den Topplatzierten. Für jeden Teilnehmer ist allein die Zulassung zur nationalen Ausscheidung beim "Roty" ein Meilenstein für die eigene Hotelkarriere. Die Amicale International des Sous Directeurs et Chef de Réception des Grands Hotels (AICR) fördert damit gezielt berufliche Spitzenleistungen und leistet so einen erheblichen Beitrag zur Imagesteigerung der Hotellerie als Ausbildungs- und Arbeitsplatz.