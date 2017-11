28.11.2017 Top hotel

Jörg T. Böckeler verstärkt ab 1. Januar 2018 die Geschäftsleitung der Dorint GmbH als Chief Operating Officer (COO). Der 51-Jährige kehrt dafür aus Sydney nach Deutschland zurück und wird das Unternehmen gemeinsam mit CEO Karl-Heinz Pawlizki leiten.

Der erfahrene Hotelmanager Jörg T. Böckeler wird die Bereiche Operations, Sales & Marketing, Revenue Management, E-Commerce und Food & Beverage verantworten, sowie maßgeblich den Aufbau der geplanten neuen Luxushotel-Kollektion Hommage mit anfangs mindestens vier Hotels, davon drei bestehende Dorint Häuser, vorantreiben.

Zuletzt war Böckeler als Area General Manager sowohl für das InterContinental Sydney als auch für die Betriebe der InterContinental Hotels Group (IHG) in Sydney und Queensland verantwortlich. Darüber hinaus trug er die Markenverantwortung für InterContinental Hotels & Resorts in Australien und Neuseeland mit sieben Hotels. Jörg T. Böckeler ist Vize-Präsident von Tourism Accommodation Australia (TAA NSW) und Vorstand der Deutsch-Australischen Industrie- und Handelskammer (AHK). Bevor der Hotelmanager mit seiner Familie Anfang 2011 nach Australien aufbrach, war er in Düsseldorf vier Jahre lang General Manager im InterContinental Düsseldorf und ab 2009 Vorstandsvorsitzender von Tourismus NRW.

In den Jahren zuvor leitete Jörg T. Böckeler die Häuser der IHG in Berchtesgaden, Frankfurt und Wien. Seine Ausbildung absolvierte er bereits in der Luxushotellerie, nämlich im Fünf-Sterne-Superior-Hotel Traube Tonbach, gefolgt von Tätigkeiten in Luxus- Hotels wie dem Savoy London, dem Cliveden Hotel Taplow (England) oder dem Kempinski Taschenbergpalais Dresden.