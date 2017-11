Messe: Neue Fläche für spezielle Spirituosen auf der Internorga

27.11.2017 Top hotel

Handgemacht ist Trend: Nach der beliebten Craft Beer Arena geht die Internorga als wichtigster Branchentreffpunkt für den gesamten Außer-Haus-Markt 2018 mit der Craft Spirit Lounge an den Start. Bei dem neu entwickelten Konzept dreht sich alles rund um handgefertigte Spirituosen.

Die Leitmesse erweitert damit ihr Handcrafted-Angebot im Getränkebereich. In entspannter Atmosphäre werden hier Genuss und Leidenschaft für Hochprozentiges vereint und in Szene gesetzt. Produzenten edler Destillate wie Gin, Whiskey, Rum, Obstbrand oder Wodka erhalten neue Präsentationsmöglichkeiten. Der separate Bereich bietet ausgewählten Ausstellern zudem eine einmalige Plattform, wichtige Geschäftskontakte zu knüpfen und neue Kundengruppen zu erschließen.

Mit der Craft Spirit Lounge konzentriert die Internorga aktuelle Getränketrends unter einem Dach. Sie ist in prominenter Lage platziert und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den bereits erfolgreichen Ausstellerformaten Newcomers‘ Area und Craft Beer Arena. Als Aussteller der neuen Lounge haben sich bereits namhafte Hersteller angemeldet. Mit dabei ist die Feinbrennerei Sasse aus dem Münsterland, die 2017 beim World Spirit Award zum dritten Mal in Folge den Titel „World-Class-Distillery“ erhielt. Ebenfalls angekündigt haben sich die beiden oberbayerischen Destillerien Lantenhammer und SLYRS. Die Traditionsbrennerei Lantenhammer gilt als modernste Destillerie Europas und bietet eine Vielzahl an Obstbränden und Likören an. Der leidenschaftliche Whiskey-Pionier vom Schliersee SLYRS überzeugt unter anderem mit dem „Best German Single Malt 2017“. SLYRS setzt mit seinen Whiskey-Kreationen neue Maßstäbe in der Herstellung hochwertiger Single Malt Whiskeys außerhalb Schottlands. Des Weiteren werden sich der Gin-Spezialist Spitzmund aus Schleswig Holstein und Christian Schumm mit seiner „The Taste Collection“ im neuen Ausstellerbereich präsentieren.

Jedes Jahr im März präsentieren auf der Internorga mehr als 1.300 nationale und internationale Aussteller über 95.000 Fachbesuchern ihre Produkte, Trends und Innovationen für den gesamten Außer-Haus-Markt. Begleitet wird die Messe durch international besetzte Fachkongresse, ein umfassendes Rahmenprogramm und innovative Branchenwettbewerbe.

Die diesjährige Internorga findet statt von 9. bis 13. März 2018.