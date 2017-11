27.11.2017 Top hotel

Das Marktforschungsunternehmen Yougov hat erneut die „Marken des Jahres 2017“ ausgezeichnet. Für die Untersuchung im Auftrag des Wirtschaftsmediums Handelsblatts wurden Konsumenten in Deutschland zu insgesamt 750 Marken aus 35 Kategorien befragt. Das sind die Top 5 in der Kategorie „Hotels“:

Die Spitzenposition in der Kategorie „Hotels“ sicherte sich die Marke Steigenberger, gefolgt von Hyatt (Platz 2) und Hilton (Platz 3). Best Western erreichte den vierten Platz vor Radisson Blu (Platz 5). Um die „Marken des Jahres“ zu ermitteln, befragten die Yougov-Marktforscher mehrere Tausend Konsumenten in Deutschland zu 750 Marken in 35 Kategorien. Das Unternehmen führt im Rahmen des Markenmonitors „Brandindex“ täglich Befragungen durch und ermittelt damit eine stabile Einschätzung der Marken. Die Befragung von Yougov und Handelsblatt zur „Marke des Jahres“ fand in diesem Jahr zum vierten Mal statt.