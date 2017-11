23.11.2017 Top hotel

Europa ist auch im Jahr 2017 das attraktivste Reiseziel und die am häufigsten besuchte Region der Welt, trotz einiger Umbrüche in den vergangenen Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt ein von Christie & Co veröffentlichter Bericht.

Der vom Hotel Consultancy Team von Christie & Co erstellte Bericht mit dem Titel ‘European Travel Trends and Hotel Investment Hot Spots’ identifiziert künftige Investmentchancen auf dem europäischen Hotelmarkt. Dabei werden die Wachstumschancen der Quellmärkte in Europa untersucht, Themen rund um die Erreichbarkeit sowie die Kapazität der Flughäfen analysiert und die Märkte hervorgehoben in welchen in den kommenden Jahren eine hohe RevPAR-Steigerung zu erwarten ist.

Obwohl in anderen Berichten auf die Folgen des Brexit genau eingegangen wird, sind bisher keine Auswirkungen auf den europäischen Tourismus erkennbar. Laut Christie & Co wird der allgemein positive Ausblick für den Tourismus in Europa zu einer gesteigerten Nachfrage nach Unterkünften führen. Europäische Reisende bleiben die wichtigste Zielgruppe für europäische Destinationen, zumal heimische und andere europäische Reisende für beinahe 90 Prozent der Nachfrage verantwortlich sind. Die etablierten Quellmärkte inklusive USA, Kanada, Japan und Australien sorgen auch weiterhin für Wachstum bei den Besucherzahlen für den europäischen Markt. Das BIP von Indien und China soll auch in den nächsten fünf Jahren kräftig steigen, wobei diese beiden Länder mehr als vier Mal so viele Einwohner wie die Vereinigten Staaten haben und der Wohlstand kontinuierlich wächst, was ein enormes Besuchspotenzial für Europa darstellt.

Lukas Hochedlinger, Managing Director Central & Northern Europe bei Christie & Co erläutert: „Die Ergebnisse des Berichts zeigen ganz klar, dass einerseits Europa als Reiseziel immer noch extrem beliebt ist, andererseits für internationale Marken großes Wachstumspotenzial in der Region gegeben ist. Deutschland ist der zweitwichtigste Markt in Bezug auf Übernachtungen (und Erster bei Ankünften) und wird seit langem von Hotelgruppen und Investoren als sehr attraktiv wahrgenommen. Während es weiterhin Möglichkeiten gibt, ist die Hotelpipeline vorhersehbar stark. In Osteuropa ist Polen ein Markt mit viel versprechendem RevPAR-Wachstumspotenzial, guter Liquidität und niedrigen Preisen pro Zimmer.“