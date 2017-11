Tourismus: Oberhausen kippt Bettensteuer

22.11.2017 Top hotel

In Oberhausen wird es keine Bettensteuer geben. Der Kämmerer der Stadt zieht seinen Steuerplan nach Verhandlungen mit den örtlichen Hoteliers zurück. Um den Ausfall von den angepeilten 170.000 Euro zumindest teilweise auszugleichen, werden die Verantwortlichen aus der Hotelbranche Geld an die Stadt spenden. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Die rund 220 000 Touristen, die jährlich in Oberhausen übernachten, müssen doch keine Extra-Steuer auf den Zimmerpreis zahlen. Das teilte Kämmerer Apostolos Tsalastras mit. Im Rahmen des seit 2011 laufenden Sparpakets sollte die Bettensteuer, die offiziell Kulturförderabgabe genannt wurde, eigentlich von 2018 bis 2021 rund 170 000 Euro im Jahr in die Stadt-Kasse spülen.

Als eine Art Ausgleich hat sich die Hotelbranche vor Ort nun bereit erklärt, bis 2021 freiwillig eine Spende an die Stadttochter „Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung“ (OWT) zu zahlen, um damit die Werbung um mehr Touristen in Oberhausen zu unterstützen. Die Summe: jährlich 50 000 Euro. Messgröße ist ein Pauschalbetrag von 55 Euro pro Zimmer und Jahr.

Ursprünglich hatte Oberhausen eine Abgabe von fünf Prozent des Übernachtungspreises vorgesehen – und sogar auf 650 000 Euro jährlich an Bettensteuer-Einnahmen gehofft. Im Zuge der Diskussionen hatte der Stadtrat im Sommer 2016 aber einstimmig beschlossen, dass mit der Branche über eine Ersatzlösung für die Bettensteuer verhandelt werden solle.

Die Bettensteuer ist allgemein umstritten: Sie wurde 2014 erfolgreich in Dortmund und Köln vor Gericht von Hoteliers beklagt. Der Dehoga erklärte die Bettensteuer vor einigen Wochen für verfassungswidrig. In Heidelberg hatte sich die Situation unlängst ähnlich wie in Oberhausen dargestellt.

