Expansion: Achat übernimmt Hotels in Frankfurt und Stuttgart

22.11.2017 Top hotel

Die Achat Hotels expandieren weiter: Zum 16. November hat die Gruppe die ehemaligen Golden Leaf Hotels in Frankfurt am Main und Stuttgart übernommen. Das teilte kürzlich Achat-Geschäftsführer Wilhelm Kotter mit.

Entgegen der bisherigen Hotelübernahmen handelt es sich hierbei nicht um den Neuabschluss von Pachtverträgen, sondern um eine Übernahme von zwei bestehenden Hotelbetriebsgesellschaften. Beide Hotels sollen in der Marke Achat Comfort geführt und an deren Standards angepasst werden. Die Mitarbeiterteams wurden jeweils übernommen.

Das Achat Comfort City-Frankfurt mit 171 Zimmern liegt in der Nähe des Frankfurter Ostbahnhofs und unweit der Europäischen Zentralbank. Es richtet sich an Geschäftsreisende mit Langzeitaufenthalten. Alle Zimmer verfügen über eine Kitchenette.

Das Business- und Tagungshotel Achat Comfort Airport & Messe Stuttgart im Businesspark Fasanenhof hat 101 Zimmer. Es befindet sich im südlich gelegenen Stadtteil Stuttgarts zwischen Flughafen, Messe und dem SI-Centrum. Das Hotel bietet unter anderem sechs klimatisierte Tagungsräume mit Tageslicht. Die Achat Hotels haben im Zuge der Übernahme umfangreiche Renovierungsarbeiten geplant.

Mit insgesamt vier neuen Hotels im Jahr 2017 verfolgen die Achat Hotels ihre Wachstumsstrategie. Im Frühjahr erfolgte die Übernahme des in der Pfalz gelegenen Hotels Achat Premium Bad Dürkheim. Im Oktober dann der erfolgreiche Markenstart von Loginn by Achat in Leipzig. Mit den beiden Comfort Hotels in Frankfurt am Main und Stuttgart steigt nun die Anzahl der Hotelzimmer auf zirka 4.000. Im kommenden Jahr sollen fünf weitere Hotels hinzukommen.