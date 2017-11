Hotelmarkt Washington: Begnadigte Truthähne wohnen im Luxushotel

21.11.2017 Top hotel

Die Amerikaner lieben Thankgsgiving, traditionell wird an dem Feiertag ein Truthahn-Braten gegessen. Die zwei Vögel „Wishbone“ und „Drumstick“ bleiben heuer aber verschont – sie wurden von Präsident Donald Trump offiziell begnadigt. Bis dahin durften sie es sich im Luxushotel Willard Intercontinental gut gehen lassen.

Die beiden Truthähne bewohnten seit Sonntag eine Suite in dem Fünf-Sterne-Haus in Washington. Das Weiße Haus hat dazu auf Snapchat und Instagram Bilder und Stories geteilt. General Manager Markus Platzer begrüßte die Vögel und "übergab" die Schlüssel, wie das Hotel auf Instagram postet. Ein eigener Concierge brachte die Tiere in das Zimmer, dort warteten „Wishbone“ und „Drumstick“ auf ihren großen Auftritt: Am heutigen Dienstag wurden sie in der Thanksgiving-Zeremonie des Weißen Hauses offiziell von Präsident Trump begnadigt. Allerdings müssen die glücklichen Hähne jetzt aus dem Willard Intercontinental auschecken. Sie dürfen ihren Lebensabend auf dem Gnadenhof der Universität Virginia Tech verbringen.