21.11.2017 Verena Usleber

Die familiengeführte Hotelkette Barcelo und NH Hotels könnten sich zur größten Hotelgruppe Spaniens zusammenschließen – und damit Melia auf Platz zwei verweisen. Zumindest zeigt Barcelo Interesse an einer Fusion, wie das Handesblatt berichtet.

Das Familienunternehmen habe dem börsennotierten Madrider Konzern ein Angebot unterbreitet und dieses auch an die Börsenaufsicht CNMV geschickt, teilt Barcelo den Medien mit. Die nicht bindende Offerte bewerte NH mit 7,08 Euro je Aktie, ein Aufschlag um 27 Prozent zum Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate. Damit würde NH mit rund 2,5 Milliarden Euro bewertet.

An der Börse sorgten die Übernahmepläne laut Handelsblatt für einen Kurssprung. Die Aktien stiegen um 17 Prozent auf 5,98 Euro. Größter Aktionär der NH ist mit 26 Prozent die chinesische HNA Group, die in ihrem Heimatland wegen ihrer undurchsichtigen Konzernstruktur seit einiger Zeit unter besonderer Beobachtung steht. Barcelo strebt offenbar 60 Prozent an dem neuen Hotel-Riesen an, der auch nach der von Santander begleiteten Transaktion börsennotiert bleiben soll. Firmensitz könnte Madrid sein. Und die beiden Hotelketten würden sich ergänzen: Barcelo ist verstärkt in der Karibik und den USA unterwegs, NH mit City-Hotels in Europa.

Sollten sich die beiden Unternehmen zusammenschließen, wäre in Spanien ein neuer Branchenführer mit 600 Häusern und einem Umsatz von rund 3,7 Milliarden Euro geboren. Der derzeitige Marktführer, Melia Hotels, würde auf Platz zwei verwiesen.

Quelle: www.handelsblatt.com