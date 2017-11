21.11.2017 Mathias Hansen

Die Novum Gruppe von David Etmenan will stärker am Hauptstadt-Markt partizipieren. Aus diesem Grund ist für 2020 die Eröffnung eines niu am Werdauer Weg geplant.

Derzeit arbeitet NOVUM Hospitality gemeinsam mit der Ed. Züblin AG an den baulichen Details für das 300-Zimmer-Projekt in Schöneberg; die Pläne stammen vom renommierten Schweizer Architekten Max Dudler. Berater bei der Transaktion war die Colliers International Hotel GmbH.

„Wir sehen für unsere Marke niu großes Potenzial in Berlin. Die Übernachtungszahlen steigen jährlich, die Stadt ist sehr progressiv und steht besonders bei jungen Touristen hoch im Kurs. Umso mehr freuen wir uns, die renommierte Ed. Züblin AG mit ihrem lokalen Know-how als kompetenten Bauexperten an unserer Seite zu haben und das Projekt von Beginn an partnerschaftlich voranzutreiben“, erklärt David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner der NOVUM Hospitality.