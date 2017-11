Deutschland: Neuer Beschäftigungsrekord im Gastgewerbe

20.11.2017 Top hotel

In den ersten neun Monaten des Jahres konnte das deutsche Gastgewerbe den Umsatz signifikant steigern und gleichzeitig die Zahl der sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze um 300.000 erhöhen.

Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, setzte das Gastgewerbe von Januar bis September 2017 nominal 3,1 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum. Real bedeutet dies ein Plus von einem Prozent. „Die Hotels und Restaurants profitieren von der guten Konjunktur in Deutschland und damit von mehr Job-Sicherheit und der gestiegenen Konsumlaune der Verbraucher“, erklärt Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes.

Die positive Entwicklung schlägt sich auch in den Beschäftigtenzahlen nieder. Zum Stichtag 30. Juni 2017 arbeiteten im Gastgewerbe fast 40.000 mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte als ein Jahr zuvor. 2016 zählte die Bundesagentur für Arbeit 1.026.371 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, ein Jahr später 1.065.500. In den vergangenen zehn Jahren hat das Gast-gewerbe damit fast 300.000 (297.509) neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen, ein sattes Plus von 38,7 Prozent (Gesamtwirtschaft: +19 Prozent). Trotz steigender Gäste- und Umsatzzahlen steht die Branche vor großen Herausforderungen. „Positive Umsätze sind noch kein Garant für positive Betriebs-ergebnisse, gute Zahlen kein Selbstläufer“, macht DEHOGA-Präsident Zöllick deutlich.