Tourismus: Heidelberg vorerst ohne Bettensteuer

17.11.2017 Top hotel

Die Bettensteuer ist in Heidelberg vom Tisch. Der Stadtrat entschied sich in seiner jüngsten Sitzung gegen die Abgabe. Bereits vor der endgültigen Entscheidung hatte Dr. Caroline von Kretschmann, die den Europäischen Hof leitet, einige Fragen zum Thema im Top hotel-Interview beantwortet.

Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Heidelberg-Marketing hatte in Kooperation mit dem Dehoga sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK) einen Alternativvorschlag erarbeitet, dem die Mehrheit des Gremiums zustimmte. Überhaupt erst aufs Tapet gebracht hatten die Grünen die Abgabe in Höhe von fünf Prozent pro Übernachtung für privat reisende Touristen.

Die Alternative, für die sich die Politiker ausgesprochen haben, beinhaltet die schrittweise Preiserhöhung des Schlosstickets ab 2019. Die Bettensteuer hätte allerdings bereits 2018 eingeführt werden sollen. Wegen der Verzögerung der Einnahmen beteiligt sich die Hotellerie nun mit einmalig 300.000 Euro an den Kosten für die touristische Infrastruktur.

Interview zum Thema Bettensteuer

Bereits vor der endgültigen Entscheidung in Heidelberg hatte Dr. Caroline von Kretschmann, die den Europäischen Hof leitet, Top hotel einige Fragen zum Thema beantwortet:

Tophotel: Die Heidelberger Hoteliers haben angekündigt, zusammen gegen die Bettensteuer aktiv werden zu wollen. Weshalb ist der Kampf gegen die Einführung in Heidelberg so intensiv, dass die Hoteliers sogar in die eigene Tasche greifen?

Caroline von Kretschmann: Das Bürokratiemonster Bettensteuer hätte massive Nachteile mit sich gebracht. Sie hätte den Tourismusstandort Heidelberg geschwächt, Privatreisende Übernachtungsgäste massiv diskriminiert, Mitarbeiter in den Hotels unverhältnismäßig belastet und die überwiegend mittelständischen Hotels unternehmerisch vor enorme Herausforderungen gestellt. Diese Nachteile wollten die Heidelberger Hoteliers unbedingt verhindern.



Tophotel: Im November muss der Stadtrat sich endgültig von der Bettensteuer verabschieden, damit es zur Auszahlung der 300.000 Euro kommt. Reine Formsache?

Caroline von Kretschmann: Nein. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass sich Meinungen und Mehrheiten schnell ändern können. Die Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat werden mit großer Wahrscheinlichkeit trotz aller Gegenargumente rein ideologisch für die Einführung einer Bettensteuer stimmen. Aber wir vertrauen nun auf die Aussagen der anderen Stadträte, die sich von der intelligenten und bürokratiearmen Gegenvariante haben überzeugen lassen.



Tophotel: Kein einziges Hotel der Stadt hat sich dieser solidarischen Aktion verweigert. Ist der Zusammenhalt unter den Heidelberger Hoteliers ein besonderer?

Caroline von Kretschmann: Ich bin begeistert von der großen Solidarität der Hoteliers, die den überzeugenden Alternativvorschlag mit einer hohen finanziellen Eigenbeteiligung möglich gemacht haben. Beim Gewinnen der Kollegen kam uns sicher die überschaubare Größe der Stadt und die große Transparenz und Vernetzung zugute. Aber sicher auch das gewachsene und gute Verhältnis untereinander.