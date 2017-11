Marketingaktion: Plaza bietet „Kevin allein in New York“-Zimmer

17.11.2017 Janina Reich

Der kleine Kevin geht an Weihnachten in New York City verloren. Statt seine Familie zu suchen, geht er auf Sightseeing-Tour und mietet sich im Luxushotel The Plaza ein. Dort lässt er die Kreditkarte des Vaters glühen. Die Szenen aus „Kevin allein in New York“ sind weltbekannt – dieses Jahr wird der Klassiker 25. Zum Filmjubiläum hat sich das Hotel ein besonderes Package einfallen lassen.

Filmfans übernachten mit dem Paket in einer „Kevin“-Suite, zu essen gibt es ein 90-er-Jahre-Menü mit Favoriten aus der Kindheit – nur eben in der upscale Version. Daneben erhalten die Gäste alle fünf Filme auf DVD, einen originalen und limitierten Kevin-Rucksack und – wie der Junge im Film – eine riesengroße Portion Eis auf das Zimmer.

Optional bietet das Concierge-Team des legendären Luxushauses zum „Home Alone“-Paket auch Expresstickets für das Empire State Building oder eine Sightseeingtour auf den Spuren der Drehorte mit einer Limousine. Das Erlebnis ist ab 895 US-Dollar buchbar.