Hotelmarkt International: Kinder werden bei Vienna House zu Hoteltestern

17.11.2017

Nachdem im Juni Kinder bei Vienna House an der Macht waren und sämtliche Führungspositionen ausüben durften, führt die Hotelgruppe mit dem Universal Kids Day am 20. November den Kids Mystery Checker ein. Dadurch können die Kinder mehr mitbestimmen. Start ist in Frankreich, in den Hotels Vienna House Dream Castle und Vienna House Magic Circus, nahe Disneyland® Paris.

Ab 2018 können Kinder bei Vienna House – egal ob in Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich, Rumänien, der Slowakei oder in Russland – die Hotels auf Kindertauglichkeit überprüfen. Joh, der kleine Haus-Kobold und das Maskottchen von Vienna House hilft ihnen dabei. Mit der blauen Joh-Maske gewappnet – diese ist an der Rezeption erhältlich oder kann von der Webseite heruntergeladen und ausgeschnitten werden – flitzen die Kids Mystery Checker durchs Hotel und überprüfen, ob die Betten für eine coole Kissenschlacht geeignet sind. Gibt’s genug Ketchup auf dem Burger und genug Schokolade im Palatschinken? Eignen sich die Gänge und Treppen für eine abenteuerliche Erkundungstour? Lächeln die Hotelmitarbeiter, auch wenn man ihnen Löcher in den Bauch fragt?

Die Fragebögen werden anschließend an der Rezeption eingesammelt, monatlich ausgewertet und die Verbesserungen umgesetzt. Geheim bleibt der Kids Mystery Checker insofern, da nicht zwingend jedes Kind mit blauer Maske ein Mystery Checker ist. Ebenfalls ab dem Universal Kids Day zeigen die beiden französischen Hotels eine Ausstellung mit dem Titel „Kinderlachen“. Die Fotografin Sandine Dubois zeigt rührende Bilder von herzlichen Kinderlächeln und fröhlichen Gesichtern. Die Französin holt vorzugsweise Kinder vor die Linse, da deren Gesichtsausdrücke ehrlich und natürlich sind.

Vienna House bietet zudem noch weitere Besonderheiten für Kinder: Im Vienna House Andel’s Cracow schlafen und essen Kinder von 18. bis 20. November kostenlos (bis zwölf Jahre). Im Vienna House Easy Angelo Katowice backen die jüngsten Gäste eine Joh-Pizza und im Vienna House Easy Günzburg finden Kinder Obsttiere am Frühstücksbuffet. Alle weiteren Hotels bieten kleine Überraschungen sowie Kuchen in der Form des Kobolds Joh an.