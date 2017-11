17.11.2017 Top hotel

Mit einem Jubiläumsgalamenü am 25. November feiert GM Thomas Hattenberger rund um die Freitreppe den runden Geburtstag seines Hotels. Mit Gunnar Richert, Markus Herbicht und Sternekoch Rolf Schmidt holte er drei das Hotel prägende Küchenchefs zurück an den Westin-Herd, die zusammen mit ihrem amtierenden Kollegen Peter Hampl groß aufkochen.

Die vier Köche sind an diesem Abend nicht nur hinter den Kulissen zugegen, sondern beim Meet & Greet während des Amuse-Bouches ( u.a. Wagyu-Beef, Carne crudo, Blutwurstravioli und Müritz-Zander) erzählen sie den Gästen Wissenswertes, Historisches und das ein oder andere Geheimnis des Hotels aus erster Hand. Danach geht es für die vier Profis wieder an die Arbeit, schließlich stehen an diesem Abend besondere Speisen auf dem Programm: Gemeinsam kochen die vier Küchenchefs das Jubiläums-Menü des Hauses, das zur Eröffnung des Hauses am 1. August 1987 – noch unter DDR-Regierung – und zum 750. Geburtstag der Stadt serviert wurde.

Für das Menü werden unter anderem verarbeitet: Gelbflossenthunfisch, Lobster, Albatrüffel, Linumer Kalb und Schokoladenvariationen zum Dessert. Karten für den Abend kosten 159,00 Euro inklusive Weinbegleitung und Getränkeauswahl.