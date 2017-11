Hotelmarkt International: “Anti-Trump“ als Zielgruppe

16.11.2017 Top hotel

Die in Hongkong basierte Langham Hospitality Group sagt den Trump-Hotels sowie der Einstellung des US-Präsidenten den Kampf ansagen. Wie das Schweizer Portal Travelnews berichtet, eröffnet im kommenden Jahr die politisch-orientierte Hotelmarke Eaton Workshop unweit des Weißen Hauses und will Trump Paroli bieten.

Dahinter steckt Katherine Lo, Tochter von Langham Hospitality-CEO Ka Shui Lo. Das Eaton Workshop liegt am westlichen Ende der National Mall, die Teil des Nationalparks National Mall & Memorial Parks im Zentrum von Washington ist. Das Haus verschreibt sich laut dessen Webseite dem liberalen politische Gedankengut, „provokative Inhalte“ und eine „gemeinsame soziale Mission“ soll Gäste und Locals zusammenbringen.

Wie Travelnews.ch weiter berichtet, sollen in den 209 Zimmern beispielsweise im Nachttisch nicht nur Bibeln liegen – wie in vielen US-amerikanischen Hotels üblich – sondern auch den Koran sowie die UNO-Menschenrechtscharta. In der Lobby werden auf Vintage-Fernsehern Videoeinspielungen der Präsidentschaftswahlen von 2012 und 2016 eingeblendet, dazu die Frage: „Wie ist unser Land hier hin gekommen?“. Rund um politische Themen sollen auch Diskussionen organisiert werden.

Das Personal soll ebenso sorgfältig ausgesucht werden: Beverage Director wird beispielsweise Derek Brown sein. Der preisgekrönte Bartender ist bekannt ist als Aktivist gegen sexuelle Diskriminierung und Übergriffe in der Gastronomie-Industrie.

Katherine Lo sagte in einem Statement, dass das Hotel für alle offen sei, die die Welt einladend und inklusiv gestalten möchten.