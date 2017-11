Hotelmarkt Frankfurt: Erstes deutsches Hyatt Place startet im Januar

16.11.2017 Top hotel

Am 4. Januar 2018 eröffnet das erste Hyatt Place in Deutschland direkt am am Drehkreuz des Frankfurter Flughafens, im neuen Stadtteil Gateway Gardens. Motto des Hauses: #whysettle.

„You have come too far to settle now“ lautet die Kampagne von Hyatt Place, zu Deutsch etwa: „Du bist zu weit gekommen, als dich jetzt zur Ruhe zu setzen.“ Diese Botschaft soll betonen, wie das Hotel seine Gäste bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt. Es richtet sich an Geschäftsreisende und Familien, die anspruchsvolles Design, bewährten Service sowie eine unkomplizierte Atmosphäre suchen.

Für diese Zielgruppe wollen GM Ines Brünn, Deputy General Manager Jens Foerster und Küchenchefin Daniela Emig dafür sorgen, dass die bisher international erfolgreiche Select Service Marke Hyatt Place auch im deutschen Markt erfolgreich etabliert wird.

Mit einer Gesamtfläche von rund 19.000 Quadratmetern verfügt das Hyatt Place über 312 Zimmer. Zudem gibt es Tagungsräume, einen 24-Stunden-Fitnessraum und die Coffee to Cocktail Bar. Daneben bietet das Haus außerdem einen rund um die Uhr geöffneten „E-Room“ sowie einen Mini-Markt. Der Zugang zur im Bau befindlichen S-Bahn-Station Gateway Gardens liegt direkt vor dem Hotel.