Neuausrichtung: RIMC trennt sich vom Indien- und Russland-Geschäft

16.11.2017 Top hotel

Die RIMC Hotels & Resorts Gruppe will sich bei ihren Wachstumsplänen jetzt komplett auf das Kerngebiet Europa fokussieren. Deswegen trennt sich der Hotelbetreiber von seinen Ländergesellschaften in Indien und Russland.

„Durch das enorme Potenzial derzeit in Europa und um der Vielzahl an neuen und sehr interessanten Hotelprojekten auf dem europäischen Markt gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, unser gesamtes Potenzial auf den europäischen Markt zu konzentrieren“, so Gert Prantner und Marek N. Riegger Geschäftsführende Gesellschafter der RIMC Hotels & Resorts Gruppe.

Um dieser Entscheidung Rechnung zu tragen, hat sich die RIMC Gruppe bereits vor einiger Zeit von ihrem Hotelbetrieb in Kenia getrennt. Die gute Partnerschaft in Indien konnte in aller Interesse geregelt werden und die RIMC gibt damit ihr Joint Venture in Indien als Tochterland auf. Weiterhin führt die RIMC Hotels & Resort Gruppe derzeit Gespräche mit den Partnern in Russland, um auch die russische Partnerschaft abzugeben.