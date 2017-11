Human Resources: Neuer Hotelkongress von und für Millennials

16.11.2017 Top hotel

Wie muss sich die Hotelbranche ändern, damit sie für junge Menschen attraktiv ist? In sämtlichen Medien wird berichtet, wie anspruchsvoll die Generation Y und auch die darauf folgene Generation Z sei. Aber wer sind die »Millennials« und die »Digital Natives« überhaupt und was wollen sie wirklich von der Arbeitswelt? Ein neuer Hotelkongress im Best Western Hotel Palatin – organisiert von jungen Menschen selbst – soll das klären.

Ein Wandel in der Branche kann nur von jungen Menschen ausgehen, ist sich Klaus Michael Schindlmeier, Geschäftsführer des Best Western Plus Palatin Hotel in Wiesloch, sicher. Mit »Hotalents – der erste junge Hotelkongress« sollen daher am 26. Februar 2018 die jungen Leute zur Sprache kommen und Impulse gesetzt sowie Lösungsvorschläge gefunden werden, wie sich die Branche ändern muss, um wieder mehr Berufseinsteiger für sich zu begeistern. Das Format wurde daher auch speziell auf die Zielgruppe zugeschnitten: Ein Team aus jungen Mitarbeitern des Palatin hat sich in verschiedenen Projektgruppen zusammengefunden und plant den Kongress, auf dem ausdrücklich auch die »alten Hasen« der Branche willkommen sind. »Es muss uns Jungen schließlich jemand zuhören und die Ideen, die wir haben, aufnehmen und umsetzen«, gibt Lisa Aenis, die mit der Projektleitung für den Kongress beatuftragt wurde, zu bedenken.

Bereits am Vorabend findet im Hotel ein Get-together mit Backstage-Party statt. Der Kongresstag selbst beginnt mit einer Keynote, anschließend werden in Workshops verschiedene Branchenthemen diskutiert. An den genauen thematischen Inhalten können die Teilnehmer über www.facebook.com/hotalents noch mitwirken. Am Nachmittag kommen dann bei einer Podiumsdiskussion verschiedene Meinungsvertreter – von Hoteliers über Branchenaussteiger bis zu Branchenfremden – zur Sprache. Aus verschiedenen Blickwinkeln sollen in diesem Rahmen die Themen aus den Workshops aufgegriffen und Bilanz gezogen werden. Lisa Aenis: »Und natürlich beenden wir den Kongress mit einer Afterwork-Party. Wir sind ja noch jung!«

Hotalents – Der junge Hotelkongress

am 26.02.2018

im Best Western Plus Palatin Hotel Wiesloch

Infos: www.hotalents.de