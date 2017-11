Kreative Personalrekrutierung: Radisson wirbt im Miniatur Wunderland

16.11.2017 Top hotel

Kleine Fläche, große Wirkung? Das Radisson Blu Hotel Hamburg Airport, seit Jahren fester Bestandteil des Miniatur Wunderlands in der Speicherstadt, wirbt jetzt im Mikro-Format um neue Teammitglieder.

Das Original befindet sich gegenüber von Terminal 1 & 2 an der Airport Plaza, ist über eine Fußgängerbrücke direkt mit den Ankunfts- und Abflugsbereichen verbunden und verfügt über 266 Zimmer. Die Hotel-Miniaturausgabe im Wunderland wurde bis ins kleinste Detail umgesetzt, inklusive Werbebanner an der Außenfassade. Die aktuellen Banner des Hotels wurden nun neu mit der aktuellen Mitarbeiter-Recruitingkampagne versehen und sollen Fachkräfte und Quereinsteiger ansprechen, die Interesse an einer Tätigkeit in der Hotellerie haben. Parallel dazu wurde die Stellenanzeige auch in der hauseigenen Wunderland-Zeitung geschaltet.

GM Sebastian Herzog: „Um neue potentielle Mitarbeiter gezielt anzusprechen, sind innovative und kreative Ideen gefragt. Denn wir wissen alle, dass es zunehmend schwerer wird, gute Mitarbeiter für das Hotellerie- und Gastronomiegewerbe zu gewinnen.“ Der Chef des Flughafenhotels sucht insbesondere nach Kollegen und Kolleginnen in der Küche, im Service und am Front Office, die Spaß daran haben, Gäste zu begeistern und in den Vordergrund zu stellen. „Eventuell fehlende Fachkenntnisse schulen wir gezielt nach im Rahmen unseres On the Job-Trainingsprogramms.“ ergänzt Sebastian Herzog.