15.11.2017 Top hotel

Vier neue Hotels in drei Ländern: 2017 ist für die Privathotels Dr. Lohbeck das Jahr der bislang größten Expansion. Seit dem Frühjahr erweitern unter anderem zwei Hotels in Florida/USA das Portfolio.

Bereits seit Oktober gehört das Panorama Hotel Turracher Höhe im österreichischen Kärnten zu den Privathotels. Die vierte Neuerwerbung des Jahres ist das Hotel Heide-Kröpke in der Lüneburger Heide. „2017 sind wir in die internationale Expansion eingestiegen“, erläutert Geschäftsführer Stephan Lohbeck. „Wir wollen und werden aber auch in Deutschland weiter wachsen“. Insgesamt halten die Privathotels Dr. Lohbeck nun in mehr als 1.100 Zimmern über 2.000 Betten für ihre Gäste bereit. Zur Gruppe zählen individuelle Traditions- und Wellnesshotels sowie Burgen und Schlösser der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie in attraktiven touristischen Regionen.

Das neue Panorama Hotel Turracher Höhe liegt auf rund 1.800 Metern in einem schneesicheren Wintersport-Ort in Österreich. Insgesamt bietet das Haus 55 großzügige Zimmer und Suiten, viele mit Balkon zur Sonnenseite und zum See. Ruhe und Entspannung garantiert der großzügige Spa-Bereich mit Blick auf die Berge.

Das Hotel Heide-Kröpke in der Lüneburger Heide mit weitläufigem Außengelände und eigenem Natursee verfügt über 60 großzügige Zimmer sowie separate Apartments. Ein rund 500 Quadratmeter großer Wellnessbereich mit Schwimmbad und Saunalandschaft, ein Fitnessraum und ein überregional bekanntes Gourmet-Restaurant runden das Angebot ab.

Eines der amerikanischen Häuser in Fort Myers an der Südwestküste Floridas ist bekannt für seine weißen Sandstrände und zahlreichen Golfplätze. Neben 65 farbenfrohen Zimmern mit viel Komfort bietet das Hotel auch einen eigenen Pool. Der zweite Standort in den USA befindet sich ebenfalls in Fort Myers. Wenige Kilometer vom Golf von Mexiko entfernt, bietet auch das Comfort Inn Fort Myers einen eigenen Außenpool und 61 komfortabel ausgestattete Zimmer.

Privathotels Dr. Lohbeck wurde vor 39 Jahren vom Unternehmerpaar Heidrun und Dr. Rolf Lohbeck gegründet. Nach dem Neuerwerb von vier Hotels und dem ebenfalls 2017 erfolgten Verkauf des Hotels Krone Assmannshausen in Rüdesheim ist die Gesamtzahl der Hotels auf 16 gestiegen. Alle Häuser sind im Eigentum der Familie Dr. Lohbeck. Zur Hotelgruppe gehören unter anderem das Cliff Hotel Rügen Resort & Spa, und das ambassador hotel & spa in St. Peter Ording.