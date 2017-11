Hamburg: Block'sche Biografie und Stiftung

15.11.2017 Top hotel

„Eugen Block. Gründer und Hanseat – sturmfest und erdverwachsen.“ – so lautete der Titel der Biografie des Grand Elysée-Eigentümers, der das Buch heute Abend ebenso der Öffentlichkeit vorstellen wird wie die künftige „Stiftung Block“.

Biografie, die den Werdegang eines Gründers klassischer Schule wiedergibt. Auf 320 Seiten beschreibt das Buch („Eugen Block. Gründer und Hanseat – sturmfest und erdverwachsen.“, 19 Euro, ISBN:978-3-95856-016-1) einfühlsam und lebendig Stationen eines außergewöhnlichen Unternehmerlebens, dessen Schlusspunkt noch keineswegs gesetzt ist. Im Gegenteil: Sehr persönlich legt Eugen Block dar, warum es für ihn keinen Ruhestand im herkömmlichen Sinne geben kann.

Autor Jens Meyer-Odewald, der zuvor unter anderem Biografien über Helmut Schmidt, Uwe Seeler, Heidi Kabel und Albert Darboven verfasste, ging Eugen Blocks Leben auf den Grund. Es gab stundenlange Gespräche im Privathaus der Familie Block im Alstertal, Besuche an allen Produktionsstätten der Firma sowie Fahrten nach Harkebrügge und nach Zarrentin in Mecklenburg. Ein abschließender Besuch im Block’schen Ferienhaus an der Geltinger Bucht diente einem Blick in die Zukunft. „Ich lernte Eugen Block als verlässlichen, tiefgründigen, positiven, aber auch humorvollen Menschen kennen“, sagt Meyer-Odewald. Der Unternehmenschef habe zu seinem Wort gestanden, keinem Thema aus dem Weg zu gehen.

STIFTUNG BLOCK

Die Stiftung Block soll unter dem Leitbild eines christlichen Humanismus unter anderem der Entwicklung und Förderung von jungen Menschen und der Sicherung gesunder Ernährungsbedingungen dienen.

Klar definierte Aufgaben und Ziele der künftigen Stiftung Block sind:

‐ Förderung der Forschung im Bereich der gesunden Ernährung und derartgerechten Tierzucht und -haltung,

‐ Förderung der Ausbildung von jungen Menschen für gastronomisches Management,

‐ Förderung von schulischer und beruflicher Bildung in Afrika,

‐ Hilfe von Mitmenschen, die unverschuldet in wirtschaftliche Not geraten sind