Hotelmarkt Stuttgart-Böblingen: GS Star eröffnet erstes Serviced Apartments-Haus

15.11.2017 Top hotel

Die Hotelbetriebsgesellschaft GS Star hat ihr erstes Serviced Apartments-Haus der Marke Arthotel ANA Living in Böblingen eröffnet. Die 63 Zimmer des Designhotels sind auf längere Aufenthalte ausgerichtet – ebenso wie die „Social Kitchen“.

Jedes der Zimmer verfügt über eine kleine Kitchenette – mit Nespresso Maschine und kostenfreien Kapseln in der Superior Kategorie – sowie eine individuell regelbare Klimaanlage, einen Smart-TV, einen eigenen Hot-Spot sowie ein Entertainment-Center.

Michael Bungardt, Geschäftsführer von GS Star: „Unser Alleinstellungsmerkmal ist hier die ,Social Kitchen’ in der Lobby, in der Gäste und Einheimische zusammen essen und kochen können.“ Sie soll den zentralen Mittelpunkt des Hauses bilden. Die Gäste können hochwertige Kitchen Aid Haushaltsgeräte, den Backofen sowie Pfannen, Töpfe und Teller zum Kochen nutzen. Direkt darüber befindet sich eine offene, möblierte Terrasse mit Lounge-Ambiente, wo an lauen Sommerabenden gemütlich gegessen oder ein Sundowner genossen werden kann.