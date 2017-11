Ranking: Das sind die beliebtesten Hotels der trivago-User

15.11.2017 Top hotel

In sechs Kategorien hat die Hotelsuchplattform die bestplatzierten Hotels mit den »trivago Awards« ausgezeichnet. Im Fünf-Sterne-Segment ging der Preis nach Dresden.

Das Relais & Châteaux-Hotel Bülow Palais in Dresden belegt unter den Fünf- Sterne Hotels den ersten Platz. Im Ranking der deutschen Vier-Sterne Häuser liegt das Hotel Exquisit in Oberstdorf vorne. In der Kategorie der Drei-Sterne Hotels verzeichnet das AKZENT Hotel Kaliebe in Trassenheide die besten Bewertungen. Auch das Hotel Villa Wittstock (Preis-Leistung) und die Villa Montara Bed & Breakfast (Alternative Unterkunft) haben einen trivago Award für außerordentlich gute Gästebewertungen erhalten.

Neben den privatgeführten Hotels verleiht trivago auch den bestbewerteten Hotels der beliebtesten Hotelketten in Deutschland einen Award. In dieser Kategorie stehen an der Spitze: 25hours mit dem 25hours Bikini Berlin, Deutsche Hospitality mit dem Steigenberger Handelshof Leipzig und NH Hotels mit dem NH Collection Dresden Altmarkt Hotel.