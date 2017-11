Guide Michelin 2018: München hat ein neues Drei-Sterne-Restaurant

14.11.2017 Top hotel

Mit Spannung erwartet wurde die heutige Verleihung des Guide Michelin Deutschland. Mit dem Atelier im Bayerischen Hof ist ein neues Drei-Sterne-Restaurant hinzugekommen. Spannend war auch der Blick nach Baiersbronn. Konnte Torsten Michel seinen Mentor Harald Wohlfahrt in der ”Schwarzwaldstube“ auf anhieb als Drei-Sterne-Koch beerben?

So sieht die Verteilung für 2018 aus: In Deutschland gibt es jetzt 250 Ein-Sterne-Restaurants (+29 Restaurants), 39 Zwei-Sterne-Restaurants (+4) und elf Drei-Sterne-Restaurants (+1). Insgesamt wurde die 300er-Marke erreicht.

Neuer 3-Sterne-Koch: Das Restaurant Atelier im Hotel Bayerischer Hof wurde unter Küchenchef Jan Hartwig vom Michelin-Gastroführer mit dem dritten Stern ausgezeichnet. Nach nicht einmal vier Jahren ist es dem 35-jährigen Niedersachsen und seinem Team gelungen, den dritten Michelin-Stern zu erkochen, „das ist unglaublich, ein wahrgewordener Traum“, so Jan Hartwig.

Weiterhin drei Sterne in der Schwarzwalsstube: Torsten Michel konnte die höchste Auszeichnung für das Gourmetrestaurant des Bareiss behaupten. Freuen konnte sich auch das Luxusresort Weissenhaus an der Ostsee: Über dem Gourmet-Restaurant „Courtier“ des Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer strahlt ab sofort der zweite Michelin-Stern. Für die kulinarische Handschrift des Spitzenrestaurants in der Idylle Ostholsteins ist seit zwei Jahren Küchenchef Christian Scharrer verantwortlich.„Der zweite Michelin-Stern krönt unsere gemeinsamen Bemühungen, das Gesamtkunstwerk Weissenhaus in jeglicher Hinsicht an die Spitze zu führen“, freut sich Frank Nagel, Geschäftsführender Direktor von Weissenhaus.

Ebenfalls zwei Sterne haben erhalten: Das „Schwarzenstein – Nils Henkel“ in Geisenheim im Rheingau, „Keilings Restaurant“ Bad Bentheim und das Gourmet-Restaurant „Le Cerf“ im „Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe“ in Zweiflingen-Friedrichsruhe (Baden-Württemberg.