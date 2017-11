Hotelmarkt Hamburg: Wotan Wilke Möhring dreht »Tatort« im Radisson Blu

14.11.2017 Top hotel

Das höchste Hotel der Hansestadt bekommt Mitte Dezember nationale Aufmerksamkeit, schließlich war es Drehort für den jüngsten Hamburg-»Tatort«. In der Folge, die am 17.12. ausgestrahlt wird, bezieht die fiktive, rechtspopulistische Partei „Neuen Patrioten" Quartier in einer Suite des Radisson.

Mit dem „Tatort: Dunkle Zeit“ zeigt der NDR einen besonders undurchsichtigen Fall, den das Ermittler-Duo Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) persönlich herausfordert. Sie werden zum Personenschutz der Fraktionsvorsitzenden der „Neuen Patrioten“, Nina Schramm (gespielt von Anja Kling), abgestellt. Als Schramms Wagen durch eine Explosion zerstört und ihr Ehemann getötet wird, melden rechte Netzwerke den Anschlag eines „linken Mobs“ und werfen der Polizei vor, tatenlos zuzusehen. Für die Ermittler ergeben sich Ungereimtheiten in der medienwirksamen Kampagne der Rechtspopulisten, zumal im Hintergrund offensichtlich der Staatsschutz mitmischt.

Der Regisseur Niki Stein wählte besonders prägnante Drehorte für diesen Politthriller. Drei Tage diente das Radisson Blu Hotel am Dammtor dafür als Dreh-Location. Die Executive Suite in der 25. Etage wurde zur Zentrale der rechtspopulistischen Partei „Neue Patrioten“. Ebenso sind Szenen für den Tatort in der Lobby und auf der Meeting & Event Etage des höchsten Hamburger Hotels gedreht worden.

„Wir sind stolz, dass die ‚Tatort‘-Crew unser Hotel für diesen Fall ausgewählt hat. Die Film-Gäste fühlten sich wohl und das fiktive Treiben schien zeitweise ziemlich realistisch. Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen diese Form von „Erlebnis-Hotellerie“ bieten konnten inklusive Selfies mit Wotan Wilke Möhring“, freut sich Oliver Staas, General Manager des Radisson Blu Hotel, Hamburg.