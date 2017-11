Scandic Hotels: Marissa Friedrich gewinnt bei Worldwide Hospitality Awards

13.11.2017 Top hotel

Marissa Friedrich sucht bei Scandic Hotels als Online Distribution Manager Germany & Poland nach innovativen Lösungsansätzen, welche die Zusammenarbeit von Hotels und Online Travel Agencies (OTAs) verbessern. Für ihre Arbeit wurde sie jüngst bei den Worldwide Hospitality Awards (WHA) in Paris als Gewinnerin in der Kategorie „Best Professional Success“ ausgezeichnet.

Die Scandic Hotels in Deutschland und Polen setzen auf den digitalen Vertrieb und schaffen mit der Position des Online Distribution Managers die optimale Schnittstelle zwischen Direktvertrieb und OTAs im Spannungsfeld von Provisionen und Preisparitäten. Marissa Friedrich sorgt in ihrer Funktion als Online Distribution Managerin für eine Optimierung der online Vertriebskanäle und Darstellung der Hotel USPs für einen profitableren Vertrieb über OTAs.

Für ihre innovative Arbeit wurde sie jetzt bei den Worldwide Hospitality Awards in der Kategorie „Best Professional Success“ ausgezeichnet. „Bei einem branchenintern so hochgeschätzten Award für meine Arbeit als Teammitglied von Scandic Hotels ausgezeichnet zu werden, ist ein großes Kompliment für mich“, sagt Marissa Friedrich. Die WHA sind ein renommierter Wettbewerb für die gesamte Hospitality- Industrie, in dessen Rahmen seit 18 Jahren besondere Leistungen in Hotellerie und Gaststättengewerbe ausgezeichnet werden.