Hotelmarkt Sachsen: Erstes Adina Apartment Hotel eröffnet in Leipzig

13.11.2017 Top hotel

Das erste Adina Apartment Hotel Sachsens ist in Leipzig an den Start gegangen. Mit ihrem Konzept will die Marke der australischen TFE Hotelgruppe das Lebensgefühl Down Unders in das Bundesland bringen.

Die Adina Apartment Hotels stehen laut den Verantwortlichen für viel Raum und Komfort, eine multikulturelle Atmosphäre sowie ein warmherziges wie entspanntes Lebensgefühl. Die 166 Studios und Apartments sollen mit Wohnfläche ab rund 30 Quadratmetern punkten. Sie sind individuell gestaltet: Die Bandbreite reicht vom Etagen-Studio über das Eckzimmer bis hin zum Apartment. Immer identisch ist allerdings die Ausstattung. Jedes Apartment verfügt über eine Sitzecke zum Wohnen und Arbeiten, eine voll ausgestattete Küchenzeile mit Herd, Mikrowelle, Spülmaschine und -becken sowie Waschmaschine und Trockner.

An das Land Australien solllen sanfte Farben und warme Rottöne erinnern. Wohlfühen sollen sich die Gäste durch den persönlichen Vier-Sterne-Hotelservice mit 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, Roomservice, Wellness- und Fitnessbereich mit Pool, Sauna und modernen Geräten sowie Tagungs- und Veranstaltungsräumen mit einer angeschlossenen Dachterrasse, die als Lounge und Chill-Out Area genutzt werden kann. Zudem bietet das Haus 140 Coworking Spaces.

Adina zählt aktuell 21 Häuser in Australien sowie Neuseeland und sieben Häuser in Europa, darunter in Kopenhagen, Budapest, Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main. Im Oktober 2016 eröffnete beispielsweise ein neues Haus im Frankfurter Europaviertel. In den kommenden drei Jahren sollen noch drei Häuser hinzukommen – in Hamburg, Köln, Freiburg und München.