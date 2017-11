Hotelmarkt Australien: Sydney bekommt neues Luxushotel

13.11.2017 Top hotel

Mit dem Sofitel Sydney Darling Harbour hat jüngst das erste neu erbaute internationale Luxushotel seit mehr als 15 Jahren im Finanzdistrikt der Stadt eröffnet. Das Design spielt auf das vielschichtige Erbe Australiens ebenso an wie auf die französischen Wurzeln der Marke Sofitel.

Insgesamt verfügt das in unmittelbarer Nähe zum International Convention Centre gelegene Haus über 590 stylische Zimmer und Suiten, drei Bars und ein Signature Restaurant. Die Eröffnung markiert nicht nur einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung des Viertels Darling Harbour, sondern auch für den Hotelsektor in Sydney, wo innerhalb der nächsten fünf Jahre mehr als 40 weitere Hoteleröffnungen geplant sind.

Die 35 Stockwerke wurden mit einer modernen Glasfassade verkleidet, die den Gästen auch von innen den Blick auf Sydney ermöglicht. Durchbrochen wird die elegante Glaskonstruktion von roten und blauen Akzenten – ein Tribut an die Eora, ein Aborigine-Stamm, die an dieser Stelle einst lebte. Das Äußere des Hotels wird nachts mit 6.000 LED-Lichtern erleuchtet.

Auch im Inneren des Hotels lassen sich zahlreiche Hinweise auf die Geschichte Australiens finden, etwa durch die Verwendung von Holz oder die in den Teppichen eingelassenen Seil- und Sandstein-Motive in den öffentlichen Bereichen. Für das Design zeichnet der Architekt Richard Francis-Jones von Francis-Jones Morehen Thorp Architects verantwortlich. Umgesetzt wurde es in Zusammenarbeit mit Dreamtime Australia Design, der A+ Design Group und Land Lease.

Besonderen Luxus bietet den Gästen die Bellerive Suite mit einem separaten Wohnzimmer, einem Esszimmer und einer kleinen Küche. Gäste, die ein Club Sofitel Zimmer oder eine Suite in den Stockwerken 28 bis 34 gebucht haben, können zudem den exklusiven Club Millesime Lounge im obersten Stock des Hotels und damit zahlreiche Annehmlichkeiten wie einen privaten Check-in nutzen.

Das Angebot wird ergänzt durch drei Bars und das Restaurant Atelier by Sofitel, eine französisch-inspirierte Rotisserie, die auf regionale und saisonale Produkte setzt. Zu den Signature-Gerichten zählt beispielsweise eine von Executive Chef Matt Coates neu interpretierte Bouillabaisse. Die hauseigene Champagnerbar ist zudem die größte ihrer Art in Sydney. Als einziges Hotel Australiens bietet das Sofitel Sydney Darling Harbour unter anderem die 3-Liter-Special-Edition des Cristal Brut mit einem Wert von 22.000 Australischen Dollar (rund 14.500 Euro) an. Cocktails werden in der "Esprit Noir"-Bar geboten. Die "Le Rivage Pool Bar" im vierten Stock verbindet zudem mediterranes Flair mit dem für Sydney typischen Lebensgefühl. Darüber hinaus verfügt das Hotel über neun flexibel nutzbare Veranstaltungsräumlichkeiten, darunter der Magnifique Ballroom für bis zu 450 Personen.