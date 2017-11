Hotelmarkt London: Neues Peninsula soll 2000 Arbeitsplätze generieren

10.11.2017 Mathias Hansen

"Es ist unsere Vision, dass das Peninsula London eines der besten Hotels der Welt wird." Mit dieser Vorgabe wird seit dem gestrigen Richtfest am neuen Peninsula London gebaut. Vier Jahre Bauzeit sind für das 190-Zimmer-Haus eingeplant, damit es als elfter Betrieb dem Standard der Luxus-Hotelgruppe gerecht wird. Zuvor wurde über mehrere Jahrzehnte nach dem richtigen Standort gesucht.

The Peninsula London befindet sich gegenüber den Gärten von Buckingham Palace mit Blick über den Hyde Park. Designt wird das Hotel von Englands führendem Architektenbüro, Hopkins Architects, die ein bestehendes Bürogebäude aus dem Jahre 1950 und 1960 am 1-5 Grosvenor Place, Hyde Park Corner, Belgravia, durch ein “Landmark“-Gebäude mit Luxushotel und Apartments ersetzen werden. Neben 190 Gästezimmern und einem Spa bietet das Peninsula diverse Restaurants und Bars, einen spektakulären Festsaal sowie Designer-Boutiquen.

Anlässlich der Grundsteinlegung sagte Sir Michael Kadoorie: „Dies ist ein wichtiger Tag für unsere Hotelgruppe. Nach vielen Jahrzehnten der Suche, freuen wir uns außerordentlich, eine so großartige Lage für unser Haus gefunden zu haben. Es ist unsere Vision, dass das Peninsula London eines der besten Hotels der Welt wird. Wir werden hier unseren Gästen feinste britische Kultur, Lebensart, Design und Kunst, kombiniert mit traditionell-herzlicher asiatischer Gastfreundschaft präsentieren.“

Clement Kwok, Managing Director und Chief Executive Officer der HSH, ergänzte: „Das Peninsula London und seine Residenzen werden neue Maßstäbe in Bezug auf Luxus und Service setzen, und nach Fertigstellung die besten auf dem Londoner Markt sein."

Im Rahmen des Projekts werden die Eigentümer zudem preisgünstige Wohnungen in der Buckingham Palace Road in Westminster realisieren. Das Vorhaben wird voraussichtlich mehr als 2.000 Arbeitsplätze und knapp 60 Mio. Britische Pfund jährlich generieren, was für die Londoner Tourismusindustrie einen erheblichen Aufschwung bedeutet.