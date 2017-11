Hotelmarkt Bayern: 25hours legt royalen Start in München hin

10.11.2017 Top hotel

Königliches Opening: Am Münchner Hauptbahnhof hat nach langem Warten das 25hours Hotel The Royal Bavarian offiziell eröffnet. Mit dem ehemaligen Oberpostamtsgebäude startet die Hotelgruppe erstmals in einer Immobilie mit Historie. Und das haben die Macher voll ausgenutzt.

Kein Fleck im ersten 25hours Hotel Münchens ist nicht durchgestyled. Mit einem Augenzwinkern zieht sich der prunkvolle König-Ludwig-Stil gepaart mit bayerischer Gemütlich- und betonter Lässigkeit (das Motto lautet »come as you are« (komm so, wie du bist)) durch das gesamte Haus. Dass die 165 Zimmer, die sich auf den ersten bis vierten Stock verteilen, die Namen »Dienstbotenkammer«, »Herrschaftszimmer« und »Adelsgemach« tragen, ist nur ein Beispiel.

Ergänzt wird das Angebot in dem rund 9.800 Quadratmeter großen denkmalgeschützten Gebäude durch die »Boilerman Bar« im ersten Stock, in der Highballs die Hauptrolle spielen und durch das Restaurant »NENI München«, in dem die Gäste ab sofort mit eklektisch ostmediterraner Küche verwöhnt werden. Zudem will das Küchenteam im »Burger de Ville-Joint« künftig die »wohl besten Burger der Stadt« servieren.

Zur Grand Opening Party waren neben 600 geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft unter anderem auch die Vetreter der Freo Financial & Real Erstate Operations GmbH gekommen. Die Freo Group hatte das Gebäude 2014 zusammen mit einem Joint-Venture-Partner und Investor erworben und innerhalb von zwei Jahren saniert und umgebaut.

Einen ausführlichen Bericht über das neue 25hours Hotel The Royal Bavarian in München lesen Sie in der Dezember-Ausgabe von Top hotel.