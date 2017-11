Hotelmarkt Hessen: Novum wächst mit niu in Mainhattan

09.11.2017 Top hotel

Das niu Charly entsteht zwischen Kopfbahnhof und Finanzdistrikt und soll in rund 12 Monaten an den Start gehen. Nüchterne Funktionalität im modernen Skyscraperlook soll die Zimmer prägen.

Nach aktueller Planung eröffnet das 189-Zimmer-Hotel in der Niddastrasse 60-62 bereits Ende 2018. „In den letzten Jahren stieg die Kapazität auf dem Frankfurter Hotelmarkt, das haben auch wir erkannt und freuen uns umso mehr über den äußerst zentralen Standort. Zudem wird es nicht bei einem niu-Hotel in Frankfurt bleiben“, verrät David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner der NOVUM Hospitality. Partner des Projekts sind die Commerz Real als Eigentümer sowie die GOLD.STEIN real estate M+E GmbH & Co.KG als Projektentwickler. Strukturiert wurde der Erwerb seitens der Commerz Real als Asset Deal in Form eines Forward Fundings.

Wolkenkratzer-Attribute wie Stahl, verspiegelte Oberflächen und Metall sollen in den Zimmern konträr zur Frankfurter Behaglichkeit nüchterne Funktionalität im modernen Skyscraperlook bieten. In der offenen Living Lobby hingegen eine entspannte Wohnzimmeratmosphäre im Frankfurter Stil: Ledersofas und -sessel, dunkles Holz sowie Applewoi & Co.