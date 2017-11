Hotelmarkt international: Radisson Blu feiert Doppel-Premiere auf zwei Inseln

09.11.2017 Top hotel

Die Carlson Rezidor Hotel Group kündigt die Eröffnung von zwei Hotels im Indischen Ozean an. Bereits im Januar 2018 öffnet auf Bali das erste Radisson Blu Resort in Indonesien seine Türen. Das erste Radisson Blu Resort auf den Malediven geht voraussichtlich im ersten Quartal 2019 an den Start.

Das erstgenannte Radisson Blu Bali Uluwatu befindet sich am südwestlichen Ende der Halbinsel Bukit in Uluwatu. Der Luhur Uluwatu Tempel aus dem 11. Jahrhundert, ein balinesischer Kultur-Park sowie ein nahegelegener 18-Loch-Golfplatz machen das Radisson Blu Bali Uluwatu zu einer gelungenen Basis für Surfer, Golfer, Kulturliebhaber und Erholungssuchende.

Das Hoteldesign reinterpriert den typisch balinesischen Stil. Insgesamt verfügt das Resort über 111 Deluxe Zimmer in drei Kategorien mit Privatbalkonen in den oberen Stockwerken und privaten Sonnenterrassen auf den unteren Etagen sowie 14 Suiten mit Dachterrassen inklusive Ozean- oder Poolblick. Das ganztägig geöffnete Restaurant Artichoke verwöhnt seine Gäste mit köstlichen lokalen und internationalen Speisen. Authentische Mittelmeerküche und italienische Spezialitäten bietet die Radisson Blu-Eigenmarke Filini, die auf Bali ihr Debüt in der Asien-Pazifik-Region feiert. Drei unterschiedliche Bars komplettieren das F&B-Angebot, das von Tapas und Cocktails bis hin zu frisch gepressten Säften reicht.

Die Gäste erwartet zudem Pools und ein Fitnesscenter sowie ein Spa. Im »Eureka! Kids Club« werden die Kinder unterhalten. Zwei Meetingräume, zwei Event-Pavillons und Outdoor-Veranstaltungsmöglichkeiten im hoteleigenen Garten sind zudem geeignet für Hochzeiten, Meetings, Events und Konferenzen.

Das für das erste Quartal 2019 geplante Radisson Blu Resort Maldives befindet sich im südlichen Teil des Malediven-Atolls Alifu Dhaalu. Insgesamt bietet das Resort 128 Villen inklusive Familienvillen sowie eine Premium-Überwasservilla. Das First-Class Tauch- und Wassersportcenter des Resorts liegt an einem Korallenriff und bietet seinen Gästen eine ganze Bandbreite an Aktivitäten. Für alle Wellness-Liebhaber steht ein Yoga-Pavillon mit Spa zur Verfügung.