09.11.2017 Top hotel

Im Dezember eröffnet das erste Haus der Schweizer Hotelmarke Revier Hotels: Die Revier Mountain Lodge Lenzerheide. Die Verantwortlichen setzen auf ein lässiges Konzept mit Wohlfühlfaktor. Das berichtet htr.ch.

Das New Generation Hotel geht in Graubünden an den Start. Sein Konzept besteht unter anderem aus verschiedenen Aktivitäten, Begegnungen mit Freunden und Partys, wie aus einer aktuellen Medienmitteilung der Revier Hotels hervorgeht. »Konzentration auf das Wesentliche, zurück zur menschlichen Natur« – das sei das Motto der Schweizer Hotelmarke Revier Hotels. Es soll »Großstadt-überdrüssige Urban Outdoorer« ansprechen.

So sind die 96 Zimmer im alpinen Stil nur mit dem Essenziellen ausgestattet. Das raumgroße Fenster mit Ausblick auf die Bergregion Lenzerheide soll für sich wirken. Laut der Mitteilung von Revier Hotels wurde bei der Konzeption des Hotels zudem bewusst auf kostentreibende Dienstleistungen wie Zimmertelefon, Room-Service, Minibar und Rezeption verzichtet. Dies soll den Aufenthalt zum Wohlfühlort machen und attraktive Preise ermöglichen. Moderne Technik soll trotzdem für eine unkomplizierte Buchung und einfachen Check-in sorgen.

Das geplante Food-Konzept wird als »frisch und unkonventionell« beschrieben. Die offene Küche ist mit Grillsystem ausgestattet, darin werden Fleisch- und Fischspezialitäten zubereitet. Auf der Getränkekarte sollen unter anderem mehr als zwanzig verschiedene Craft Biere angeboten werden. DJs und wechselnde Live-Musik sollen ein attraktives Abendprogramm für Gäste und Einheimische schaffen.

Revier Hotels sind eine Marke der Revier Hospitality Group AG in Lenzerheide, welche die Marken PRIVÀ und Revier betreibt. Die Gruppe plant weitere Häuser in deutschsprachigen Städten und schneesicheren Wintersportgebieten.

Quelle: www.htr.ch