Hotelmarkt Großbritannien: London bekommt eigenes Gin-Hotel

08.11.2017 Top hotel

Ein ganzes Hotel widmet sich einer Spirituose: Das gibt es nur im Londoner Szeneviertel Notting Hill. Dort ist unlängst das Hotel The Distillery an den Start gegangen, in dem sich alles um Gin dreht – nicht nur an der Bar.

The Distillery besitzt allein 100 unterschiedliche Gin-Sorten. Im Keller des Hotels wird zudem der hauseigene Portobello Road Gin gebrannt. für die Gäste gibt es Gin-Geschichtsstunden an der Bar »The Ginstitute«. Doch das ist nicht alles: Zwei weitere Bars, die »GinTonica« und »The Resting Room«, ein privates Esszimmer für bis zu 20 Personen und drei Gästezimmer, die ebenfalls ganz im Zeichen des Wacholderschnapses stehen, ergänzen das Angebot. Natürlich sind auch die Minibars auf den Zimmern mit unterschiedlichen Gin-Drinks ausgestattet.

Eine Nacht in einem der Gin-Zimmer kostet etwa 150 Euro. Buchen dürfen allerdings nur Gäste, die mindestens 18 Jahre alt sind.