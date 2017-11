08.11.2017 Top hotel

„Der große Restaurant & Hotel Guide 2018“, umgangssprachlich auch „Bertelsmann Guide“ genannt, hat Dr. Lothar Becker vom Atrium Hotel Mainz zum „Hotelier des Jahres 2018“ gekürt.

In der Urkunde heißt es zur Begründung: „Aus dem kleinen elterlichen Hotel garni hat Dr. Lothar Becker über die Jahre mit sehr viel Engagement und hohem finanziellen Einsatz das größte inhabergeführte Haus in Rheinland-Pfalz mit hohem Wohlfühlfaktor gemacht. Größten Wert legt er auf erstklassige Ausbildungs-Optionen und ökologisch verantwortungsvolles Handeln. Mit seinen kreativen Ideen rund um Marketing-, Service- und Trainings-Konzepte sowie seiner fairen und menschlichen Mitarbeiterführung hat er wegweisende Standards in der Hotellerie gesetzt.“

„Der große Restaurant & Hotel Guide 2018“ ist ein jährlich erscheinendes Nachschlagewerk und listet über 3000 Restaurants und Hotels in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol und Elsass auf.