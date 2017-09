Hotelmarkt Niederlande: Hilton geht mit Kloster-Hotel an den Start

01.09.2017 Top hotel

Bald wird es saniert, 2020 soll es eröffnen: Das neue Hilton The Monastery Hotel Koningsbosch in den Niederlanden. Es ist dort nicht nur das erste der Marke Curio Collection by Hilton. Sondern es entsteht auch in einem ganz besonderen Gebäude.

Die Verwaltungsvereinbarung mit der Gelasius Vastgoedmaatschappij B.V and Service Hotel and Resort International B.V. zur Eröffnung des Monastery Hotel Koningsbosch ist bereits unterzeichnet. Künftig wird das ehemalige Kloster als Hotel unter der Marke Curio Collection by Hilton fungieren. Es liegt in Koningsbosch (Echt-Susteren) in der niederländischen Provinz Limburg nahe der Grenze zu Deutschland und Belgien. Insgesamt werden in den 1873 erbauten Gemäuern 100 Zimmer entstehen. Neben einer Bar wird das Hotel auch ein gehobenes Restaurant beherbergen. Zudem soll der einzigartige Charakter des Hauses mit seiner neugotischen und neuromanischen Architektur bewahrt werden.

Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President Development EMEA bei Hilton sagt: “Nachdem wir auf dem nierderländischen Markt bereits seit 50 Jahren aktiv sind, freuen wir uns sehr, mit der Unterzeichnung bereits die sechste Hilton-Marke in dem Markt einzuführen. Als perfekte Ergänzung für unsere wachsende Curio Collection wird das Hotel in der historischen Umgebung des ehemaligen Klosters eine authentische lokale Reise-Erfahrung bieten.” Stadtrat Jos Wackers von der Gemeinde Echt-Susteren: "Wir sind sehr froh darüber, dass ein so renommiertes Unternehmen wie Hilton ein Hotel in unserer Gemeinde eröffnen möchte und Echt-Susteren so in wunderbarer Weise auf der Landkarte verankert wird. Zudem sind dies gute Neuigkeiten für das Bewahren des Stadtkerns von Koningsbosch und die Erhaltung des historischen Klosters.”

The Monastery Hotel Koningsbosch ergänzt das Hilton-Portfolio in den Niederlanden, zu dem bereits bestehende Hotels unter Leitung der Marken Waldorf Astoria, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn und Hampton by Hilton gehören.