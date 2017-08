Hotelmarkt Kroatien: Touristikgruppe Valamar Riviera will Millionen investieren

Bildquelle: Die Hotelgruppe will einiges an Geld investieren

28.08.2017 Top hotel

Die kroatische Hotelgruppe Valamar Riviera kündigt an, bis 2020 bis zu zwei Milliarden Kuna, das entspricht etwa 270 Millionen Euro, in den Ausbau ihrer Häuser zu stecken. Auch die Mitarbeiter sollen davon profitieren.

Bereits 2018 will Valamar, die mit 43 Gebäuden an der Adriaküste, 30 Hotels und Resorts, 13 Campingplätzen in Istrien, auf der Insel Krk und in Dubrovnik die größte Touristikgruppe in Kroatien ist, das erste Kinderhotel, das Fünf-Sterne-Haus Valamar Girandella Maro Resort, im kroatischen Rabac eröffnen. Zudem kündigt die Gruppe an, das Fünf-Sterne-Haus Valamar Pinia Family Suites in Porec auszubauen, um das Haus als luxuriöses Familienhotel zu positionieren.

Valamar plant außerdem, in Premium-Campingplätze in Istrien auf der Insel Krk zu investieren. Auch nach Dubrovnik soll Geld fließen. Insgesamt sieht die Hotelgruppe die Ausgaben nicht nur als Investition in die Gäste, sondern auch in die Mitarbeiter. Kontinuierlich will man die Gehälter aufstocken und für bessere Arbeitsbedingungen sorgen, um gutes Personal anzulocken.

"Wir hatten zwei außergewöhnliche Jahre, die von wirtschaftlichem Wachstum geprägt waren", sagt Zeljko Kukurin, CEO bei Valamar Riviera. "Indem wir weitrehin in unsere Produkte und Mitarbeiter investieren, können wir den positiven Business-Trend halten."

Insgesamt blickt die Hotelgruppe auf ein erfolgreiches 1. Halbjahr 2017 zurück. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 hat das Unternehmen einen Umsatz von rund 77 Millionen Euro erwirtschaftet und damit um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Auch die Zahl der Übernachtungen stieg an – um 30 Prozent auf 1,9 Millionen während die durchschnittliche tägliche Belegungsrate um acht Prozent wuchs.

Bereits in der jüngeren Vergangenheit hatte das Unternehmen große Summen investiert. Insgesamt 900 Millionen Kuna (121 Millionen Euro) steckte die Hotelgruppe bis Juni in zwei neue Häuser in Rabac.