Hotelmarkt Frankfurt: Größtes IntercityHotel eröffnet 2019

08.08.2017 Top hotel

Anfang 2019 eröffnet das IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd. Mit mehr als 400 Gästezimmern wird es das größte Haus der Marke sein. Es entsteht im neuen Innendesign des italienischen Architekten Matteo Thun und wird sechs Konferenzräume, eine Bar und ein Restaurant beherbergen.

„Für unsere Gesellschaft ist dies ein besonderer Ort und Zeitpunkt: Vor genau 30 Jahren begann die erfolgreiche Entwicklung unserer Hotelmarke mit der Gründung der IntercityHotel GmbH. Das erste Hotel, das unter unserer Federführung geöffnet hat, war jenes am Frankfurter Hauptbahnhof. Wir sind stolz, in dieser hochattraktiven Lage bald auch unser zukünftiges Flaggschiff eröffnen zu können“, erläutert Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der IntercityHotel GmbH.

Das Gebäude wird aktuell im Rahmen der Gesamtentwicklung eines größeren Areals auf der Südseite des Bahnhofs errichtet, eine Webcam zeigt den Baufortschritt. Es befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Busbahnhof für den Fernbusverkehr und zu einem neu errichteten öffentlichen Parkhaus.

Das Hotel biete aufgrund seiner zentralen Lage eine hervorragende Anbindung an verschiedene Verkehrsmittel wie Fernzüge und -busse sowie den regionalen und städtischen Nahverkehr. Zum Beispiel das Messegelände und der Flughafen seien in wenigen Minuten per S-Bahn erreichbar. In Kombination mit dem FreeCityTicket, dem kostenlosen Nahverkehrs-Fahrschein für Hotelgäste, sei das IntercityHotel eine attraktive Option sowohl für Freizeit- als auch für Geschäftsreisende. Darüber hinaus erhielten die Gäste mit der Hotelbird-App die Möglichkeit zum mobilen Check-in und Check-out. Sie können per Smartphone die Zimmertür öffnen.

Das Hotel wird im Rahmen eines Pachtvertrags betrieben, Immobilieneigentümer ist die CA Immo Deutschland GmbH. Die Position des General Managers wird bereits ab 1. September 2017 besetzt. Anton Wüstefeld wird das Hotel durch die Voreröffnungs-Phase steuern und es in den regulären Betrieb überführen. Wüstefeld bringt dafür die Erfahrung von 45 Berufsjahren mit, zuletzt leitete er viele Jahre erfolgreich das IntercityHotel Frankfurt Airport.