Hotelmarkt München: Erstes deutsches Hotel bietet Handy zum Mitnehmen

02.08.2017 Top hotel

Das Hotel Soulmade in München bietet ab sofort einen neuen Service: In allen 139 Zimmern und Serviced Apartments ist ein Handy mitsamt Docking Station installiert, welches die Besucher auch außerhalb des Hotels nutzen können. Freies WLAN ist nur eine von vielen Funktionen des Smartphones.

Als laut den Betreibern erstes Hotel deutschlandweit bietet das Soulmade in Garching das »handy« an. Jedem Gast steht ein Smartphone samt »take me out – I am your free travelbuddy«-Dockingstation zur Verfügung. Das Smartphone dürfen die Besucher also mit auf Tour nehmen. Mit dem elektronischen Gerät können Gäste nicht nur kostenlos im Internet surfen, sondern auch in alle Fest- und Mobilfunknetze telefonieren, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Zusätzlich dient der Travelbuddy als Zimmertelefon, Stadtplan, 24-Stunden-Concierge und Event-Barometer. Nicht zuletzt ist das Hotel jederzeit über die Kurzwahltaste zu erreichen.