Die Villa Grunewald in Bad Nauheim bei Frankfurt, in der einst Elvis Presley wohnte, wird nach Jahren des Leerstands bald wieder Gäste beherbergen – als Hotel und Boarding House.

Thomas Dröscher ist der neue Pächter der Villa Grunewald. Er hat seine Ausbildung im damaligen Parkhotel absolviert. „Nach 20 Jahren als Hoteldirektor wurde es für mich Zeit für die Selbständigkeit. Ich freue mich sehr darauf. Und gerade die Villa Grunewald hat eine große Geschichte“, sagt der 50-Jährige. „Elvis nimmt natürlich einen großen Teil ein, und ich freue mich auf jeden Fan, der Gast in unserem Hause sein wird. Aber auch jeder, der aus anderen Gründen zu uns kommt, ist herzlich willkommen.“

Elvis Presley lebte von Oktober 1958 bis März 1960 in der Kurstadt und verbrachte fast vier Monate in der Villa Grunewald, die auch damals schon als Herberge fungierte. Für Elvis-Fans ist das Zimmer Nummer 10 zu einer Pilgerstätte geworden, in den vergangenen Jahren war es jedoch nur für Führungen geöffnet. Nun können die Fans sogar in demselben Bett schlafen, in dem auch schon der King genächtigt hat, oder auch auf dem schwarzen Toilettensitz Platz nehmen, den Elvis Presley eigens aus den Vereinigten Staaten von Amerika einfliegen ließ. Vieles der originalen Einrichtung des Zimmers ist geblieben.

Seit 2011 war das Haus an der Terrassenstraße 10, das 1888 errichtet wurde, leer gestanden. Seit 2015 ist die Villa im Besitz der Bad Nauheimer Architekten Alfred und Christian Möller. Seit Anfang 2016 wird es saniert. Die Zimmer wurden mit neuen Bädern ausgestattet, teilweise mit Küchenzeilen und Einbauschränken. Insgesamt können 16 Zimmer gebucht werden, die Preise bewegen sich zwischen 67 und 240 Euro exklusive Frühstück. Auf Wunsch wird auch Halb- und Vollpension angeboten. Für Frühstück, Kaffee, Kuchen und warme Speisen wird auch für externe Gäste das Bistro täglich geöffnet sein. Dort wird auch das grüne Sofa, auf dem Elvis gerne Zeitung gelesen haben soll, seinen Platz finden. Noch in diesem Monat soll die Villa Grunewald eröffnet werden.

