Hotelmarkt Weimar: Traditionshaus Elephant verkauft – arcona neuer Betreiber

27.07.2017 Verena Usleber

Das Traditionshotel Elephant und das Gasthaus "Weißer Schwan" in Weimar werden verkauft. Das hat der bisherige Eigentümer, die Schörghuber Unternehmensgruppe, am Donnerstag gegenüber dem Sender MDR Thüringen bestätigt.

Käufer ist laut Zeitungsberichten die Münchner Unternehmensgruppe Hirmer. Ein Sprecher von Schörghuber nannte als Grund für den Verkauf die Neuausrichtung der unternehmenseigenen Hotelgesellschaft, der Arabella Hospitality. Diese konzentriere sich in Deutschland nun auf den Betrieb von eigenen Businesshotels in zentraler Lage in Großstädten. Zum Kaufpreis für die beiden Häuser gibt es noch keine Informationen. Laut der Thüringer Allgemeinen soll Hirmer das Haus im Herbst modernisieren. Es heißt, die Eigentümer wollten mehrere Millionen Euro inverstieren.

Die Mitarbeiter in Weimar seien bereits über die Verkaufspläne und den Betreiberwechsel informiert worden. Letzteres bestätigt die neue Betreiberin, die arcona HOTELS & RESORTS, gegenüber Top hotel. "Mit dem Weimarer Hotel Elephant wird ein weiteres führendes Hotel in Thüringen in das Management des Rostocker Unternehmens eingegliedert. Zusammen mit dem Steigenberger Hotel Thüringer Hof und dem Romantik Hotel auf der Wartburg in Eisenach befinden sich nun drei Thüringer Traditionshotels im Portfolio von arcona", heißt es in einer Pressemitteilung. Den Fokus wolle man vor allem auf den Kulturtourismus legen.

Das Hotel Elephant, dessen Ursprung bis im 17. Jahrhundert liegt, wurde durch prominente Gäste und als Schauplatz von Romanen und Filmen berühmt. Der jetzige Hotelbau wurde Ende der 1930er Jahre errichtet. Das Hotel-Restaurant "Anna Amalia" unter Küchenchef Marcello Fabbri erhält seit Jahren ausgezeichnete Bewertungen in den Restaurant-Führern "Gault Millau" und "Michelin".